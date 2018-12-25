THY- Euroleague
0553 313 94 23

Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat etti

Manisa'da geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Ayşe Karabüber, 114 yaşında yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2018 Salı 16:38
Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber'in bir asrı geçen yaşamı bugün sona erdi.

Geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Karabüber, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ayşe Karabüber'in yeğeni Veyse Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe nineyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Kütahya’nın Simav ilçesi Yaykın köyünde defnedileceğini belirtti.

Her seçimde yaşına aldırmadan sandığa gidip oy kullanmaya özen gösteren Karabüber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetinin tutulduğu Turgutlu 50. Yıl Alanı'na tekerlekli sandalyesiyle gelerek, nöbete katılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:38
  1. Kütahya
  2. Manisa
  3. Turgutlu
  4. Asırlık nine
  5. Ayşe Karabüber
  6. vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP TBMM Grup Toplantısı
    1. CHP TBMM Grup Toplantısı
    2. 'Operasyon neden yapılıyor?' diyen..
    3. Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig
    4. Türkiye'den Libya'daki terör..
    5. Kongo'da korkunç kaza! 50 kişi öldü
    6. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    7. Bagajından kasatura çıktı, savunması..
    8. Eski Mossad başkanı açıkladı: Trump'ı..
    9. "Kuzey-Güney koridoru Hint Okyanusu..
    10. Kefalet sigortasında yeni dönem
    11. "Türkiye'nin E-Ticarette En Büyük..
    12. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    13. Altının kilogramı 215 bin 500 liraya..
    14. ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG..
    15. Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat..
    16. Düzce'deki şüpheli ölüm
    17. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    18. VSY Biotechnology, BN Academy..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Rus uzmandan çarpıcı analiz!..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?