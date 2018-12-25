Asırlık Ayşe nine, 114 yaşında vefat etti
Manisa'da geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Ayşe Karabüber, 114 yaşında yaşamını yitirdi.25 Aralık 2018 Salı 16:38
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber'in bir asrı geçen yaşamı bugün sona erdi.
Geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Karabüber, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ayşe Karabüber'in yeğeni Veyse Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe nineyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Kütahya’nın Simav ilçesi Yaykın köyünde defnedileceğini belirtti.
Her seçimde yaşına aldırmadan sandığa gidip oy kullanmaya özen gösteren Karabüber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetinin tutulduğu Turgutlu 50. Yıl Alanı'na tekerlekli sandalyesiyle gelerek, nöbete katılmıştı.
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