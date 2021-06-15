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Dünya Aşırı sağcı Yahudilerin provokatif yürüyüşü Kudüs’te protesto edildi
Dünya

Aşırı sağcı Yahudilerin provokatif yürüyüşü Kudüs’te protesto edildi

Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği "Bayrak Yürüyüşü” Lübnan'da protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 22:48:00 -
Aşırı sağcı Yahudilerin provokatif yürüyüşü Kudüs’te protesto edildi

Başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binasının önünde toplanan Lübnanlı ve Filistinliler, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin eylemlerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, Filistin davası ve Kudüs'ü savunma taleplerini dile getirerek "İsrail saldırılarına karşı direniş seçeneğinden vazgeçilmemesi" yönünde sloganlar attı.

Mescid-i Aksa'nın çevresi ve Doğu Kudüs'te aşırı Yahudilerin düzenlediği "Bayrak Yürüyüşü"ne karşı, Lübnan'ın farklı bölgelerinde Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda da küçük gruplar halinde protesto eylemleri düzenlendi.

İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı’nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun süre gösteri düzenlemiş ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret etmeye kalkışmıştı.

Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, provokatif yürüyüş sırasında ayrıca “Araplara ölüm” sloganları atmıştı.

 

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