Aşırı kilo için tavsiye ediyoruz diyen uzman: Diyet bisküvilerde artık inanılmaz tehlike! Belki kilo vermek için yiyorsunuz ancak...

Diyetisyen Ersin Özdemir, tüketicileri piyasada bulunan 'diyet' diye lanse edilen paketli gıdalara karşı uyardı.

Diyetisyen Ersin Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, tüketicileri piyasada bulunan 'diyet' diye lanse edilen paketli gıdalara karşı uyardı.

Tüketicileri etiket okumaya teşvik eden Özdemir, piyasada bulunan 'diyet' ürün diye lanse edilen paketli gıdaların insan sağlığını bozduğuna işaret etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Açlığını bastırmak için sarıldığınız sözde 'sağlıklı diye' lanse edilen bu diyet bisküvilerin aslında sizleri doyurmak değil daha çok acıktırdığını farkında mısınız? İçerisinde bulunan fabrikasyon mısır şurubunun en büyük özelliği leptin hormonundan yani doygunluk hormonundan bağımsız çalışır. Bu ürünler Leptin hormonunu hiçbir şekilde uyarmaz. Ama tam tersine açlık hormonunu sürekli tetikler. Sürekli bu tarz ürünleri tüketmek istersiniz. Kısır döngüye girersiniz. Bu tarz ürünlere inanmayın. Bu tarz ürünlerin şatafatına kanmayın. ABD'de yapılan bir araştırmada özellikle mısır şurubunun, fruktoz şurubu içeren ürünlerin içerisinde kostik ve cıva olduğu kanıtlandı. Sadece bu ürünler bizim için sıkıntı değil. Ayrıca; palm yağı, kanola yağları, aroma vericiler, invert şeker, boya maddeleri de tehlikeli. Bu ürünlere aldanmayın. Beslenmenizde yer vermeyin. Unutmayın mısır şurupları sizi zehirler. Hormonlarınızı bozar. Bu tarz ürünlerden uzak durun. Acıktığınız zaman ceviz, badem ve fındık gibi çiğ kuruyemişleri tercih edin. " (anadolugazete)