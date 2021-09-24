Aşiretler de bıktı! Dikkat çeken altın kararı

Hakkâri’de binlerce mensubu bulunan Pinyanişi aşireti düğünlerdeki takı ve başlık parasına limit getirdiğini duyurdu. Pinyanişi aşiretinde artık geline kilo kilo altın takmak yasaklandı.

Bundan sonra düğünler bir gün sürecek, geline 7 büyük altın, iki bilezik, bir kemer ve üç yüzükten fazla takı takılmayacak.

Gelinler kuaföre götürülmeyecek, nişan aile arasında olacak.

Hakkâri’de aşiretlerin aldığı düğün maliyetlerini azaltma kararı yayılıyor. Daha önce Şemdinli’deki Herki Aşireti ile Yüksekova ilçesindeki Oremar aşiret liderlerinin “evlenme esas ve usullerine” yönelik aldığı kararların bir benzeri bu defa Pinyanişi aşireti mensuplarınca alındı.

Hakkâri merkeze bağlı Işıklar, Doğanyurt, Demirtaş, Akçalı, Bağışlı, Sarıtaş ve Boybeyi köyleri ile bu köylere bağlı 20 mezranın muhtarları ve kanaat önderleri Akçalı köyü camisinde bir araya gelerek aldıkları ortak kararı bir basın açıklamasıyla duyurdular.

tv100.com'un haberine göre; yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Akçalı-Bağışlı mıntıkasındaki Pinyanişi aşireti mensupları adına alınan karar köy camisinde kanaat önderi Ekrem Demir tarafından açıklandı.

Düğünlerle ilgili ortak karar almak için bir araya geldiklerini belirten Demir, “Bölgemizde fakirler var, zenginler var. Bazılarımız zenginlerin sahip olduğu imkânlara sahip değildir. Biz eski örf ve adetlerimize göre düğünlerimizi yapmak istiyoruz. O yüzden bu toplantıyı yaptık. Her köyden, her mezradan kanaat önderlerimiz muhtarlarımız var. Bir dizi karar aldık. Bu kararları onayınıza sunacağız” dedi.

Yapılan oylamada şu kararların alındığı bildirildi:

Geline 7 büyük altın, 2 adet bilezik, 1 kemer ve 3 yüzükten fazlası takılamayacak.

Süt parası hiçbir surette verilmeyecek.

Gelinliğin tipi yörenin kıyafetlerine uygun olacak.

Gelin kuaföre götürülmeyecek.

Düğünler bir gün olacak.

Nişan aile arasında yapılacak.

Damat yemeği köylü tarafından verilecek.

Düğünlerde erkek kadın ayrı olacak.

Damat hiçbir suretle gelini almaya gitmeyecek.