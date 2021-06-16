Türkiye’de haziran ayıyla birlikte aşı seferberliği başladı. Yaş sınırı olmaksınız SGK’lılara aşı randevu sisteminin açılmasıyla birlikte 15 Haziran’da 1 milyon 200 bini aşkın aşı yapıldı. Aşı sırası gelenler ve randevu almak isteyenler, söz konusu aşıların ne gibi etkileri olduğunu merak ediyor. Peki, korona aşıları DNA’yı değiştirir mi?

Aşılar DNA'yı etkiler mi? mRNA aşıları DNA’yı değiştirir mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşılarla ilgili ortaya atılan ‘DNA’Yı etkiler’ iddialarına cevap verdi. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Her türlü ilacın olduğu gibi aşıların da çok nadir yan etkileri bulunabilir ama şu ana kadar yapılan çalışmalarda, şu an uyguladığımız aşıların en sık karşılaşılan yan etkileri uygulama bölgesinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi basit, tolere edilebilir yan etkiler. Bundan dolayı bu yan etkilerden kaçıp, aşının etkinliğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Aşının şu anda bize sağlayacağı katkı, acil servise, yataklı servis ya da yoğun bakıma ihtiyacımızı çok çok düşük oranlara indirmesi. Aşı, bu hastalık dolayısıyla sağlık kuruluşuna duyduğumuz ihtiyacı en aza indirecek ve bu hastalıkla karşılaşsak dahi daha hafif atlatmamızı sağlayacak. Bu da toplum sağlığı açısından da birey sağlığı açısından da son derece önemli bir nokta” dedi.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “mRNA türündeki aşılar hücremizin sitoplazmasında kalıyor, genetik yapımızın olduğu DNA'ya girmiyor. Çünkü DNA, hücrenin çekirdeğinde yer alıyor ve bu aşılar oraya girmiyor. Aşı hücrenin sitoplazmasında gerekli proteini sentezlettirdikten sonra zaten kendiliğinden yok oluyor. Ondan dolayı, bu aşıların beklenmedik, uzun dönemli, insan sağlığını tehdit edici etkilerinin olmasını beklemiyoruz. Bu aşıları, insanlarımızın güvenle olması çağrısında bir kez daha bulunalım” diye konuştu.