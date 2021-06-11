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Sağlık Aşılamada yeni hamle!
Sağlık

Aşılamada yeni hamle!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren tüm avukatlar, gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aynı zamanda berber ve kuaförlerinde aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 08:55:00 -
Aşılamada yeni hamle!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren tüm avukatlar, gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile berber ve kuaförlerin programa dahil edildiğini açıkladı. 

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