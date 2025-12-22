Asil Okulları Başakşehir’den Sporda Büyük Başarı

Başakşehir İlçesi 3x3 Minik Basketbol Turnuvası’nda Minik Kız Basketbol Takımı ilçe birincisi, Minik Erkek Basketbol Takımı ise ilçe ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergilenen azim, güçlü takım ruhu ve centilmence mücadele, spor camiasının takdirini kazandı.

Bireysel branşlarda da önemli dereceler elde eden Asil Okulları Başakşehir öğrencilerinden Nilüfer, İstanbul genelinde gerçekleştirilen Tekvando Yarışması’nda İstanbul birincisi olarak büyük bir gurur yaşattı.

Asil Okulları Başakşehir yönetimi, bu başarıların öğretmenlerin özverili çalışmaları ve öğrencilerin disiplinli gayretleriyle elde edildiğini vurgulayarak; sporun öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven ve karakter eğitiminde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Okul bünyesinde yürütülen planlı spor programları ve nitelikli antrenör desteğiyle öğrencilerin hem akademik hem de sportif alanda dengeli bir gelişim göstermesi hedefleniyor.

Akademik gelişimin yanında sosyal gelişimi ve ahlaki değerleri merkeze alan Asil Okulları Başakşehir, öğrencilerin yetenek keşiflerini önemseyerek onları çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu anlayış doğrultusunda başarıdan başarıya koşan tüm öğrencilerimizi ve bu başarıya rehberlik eden kıymetli eğitimcilerimizi tebrik ediyor; “Şampiyonlar Asil Olur” diyoruz.