0553 313 94 23
impression

Asıl büyük tehlike beynin gıdasını unutmak..

Beynimiz de kalbimiz, midemiz gibi oksijen ve gıdalarla beslenir.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:06
Asıl büyük tehlike beynin gıdasını unutmak..


Beynimiz ağırlık olarak vücudun %2'si olduğu halde vücuda gelen oksijenin % 20'sini şekerin büyük bölümünü tüketir. Oksijen oranı şehir atmosferinde %18-19'a düşmektedir. Doğal ortamda ise %20-21'dir. O halde beynin birinci koruması bol oksijenli hayata önem vermektir. Çevre kirliliği hafıza zayıflamasının ilk sorumlusudur. Temiz hava beyin sağlığı için ilk şarttır.

İkinci şart spor ve yürüyüştür. Sporun özellikle hafta bir yapılan terletecek sporun beyinde morfin benzeri maddeler salgılayarak anti stres etkisi yapar.

Üçüncü şart beyinde mutluluk hormonu salgılatan olumlu bir hayat tarzının yaşanmasıdır. Sevgi duygusunun güçlendiği dolayısıyla korkunun azaldığı, güven duygusunun geliştiği bir ortamda yaşamak..

Dördüncü şart doğru beslenmedir. Beyin kan şekerini doğrudan kullanır. Kan şekerimizi düşürmememiz gerekir. Bunun için serbest radikal giderici antioksidan, hücre yenileyici özellikteki taze sebze ve meyve favori gıdamız olmalıdır. E ve C vitamininde zengin gıdalar beyinde hücre yıpranmasını önler. Çayın özellikle yeşil çayın tüketilmesi beyin sağlığı için yararlıdır. Beyin için gerekli vitamin, mineral, oligo elementleri çokça sağlayan bal, ceviz, fındık, çörekotu, badem karışımını her sabah bir çorba kaşığı alırsanız güne daha sağlıklı başlamış olursunuz.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:06
  1. beynin gıdası
  2. beyin sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler referanduma gidiyor
    1. Kastamonu'da ilginç olay! Köylüler..
    2. Sivas valisi kim oldu?
    3. Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni..
    4. Kıyafetlerinizi ütülerken bunlara..
    5. Trabzonspor'a genç oyuncudan kötü haber!
    6. Somon balığının faydaları saymakla..
    7. Ağlayan bebekleri susturmak için...
    8. Kavgayı ayırmak isteyen polis bıçakla..
    9. Limon ile musluklar nasıl temizlenir?
    10. Yaşam boyu günlük d vitamini ihtiyacı..
    11. Evlat acısının benzeri yoktur..
    12. Kanda enfeksiyon oluşma nedenleri..
    13. Titanik 2'nin ilk seferi 2022'de..
    14. Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye yanıt!
    15. Dikkat: Her unutkanlık Alzheimer..
    16. Kahramanmaraş'ta düğün dönüşü kazada..
    17. Yaprak salamura yapma yöntemleri
    18. Manisa'da feci ölüm! Gören sinir krizi..
    19. MHP Lideri Bahçeli'den erken emeklilik..
    20. Bağışıklık sistemini güçlendiren bitki..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir