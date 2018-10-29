Asıl büyük tehlike beynin gıdasını unutmak..



Beynimiz ağırlık olarak vücudun %2'si olduğu halde vücuda gelen oksijenin % 20'sini şekerin büyük bölümünü tüketir. Oksijen oranı şehir atmosferinde %18-19'a düşmektedir. Doğal ortamda ise %20-21'dir. O halde beynin birinci koruması bol oksijenli hayata önem vermektir. Çevre kirliliği hafıza zayıflamasının ilk sorumlusudur. Temiz hava beyin sağlığı için ilk şarttır.

İkinci şart spor ve yürüyüştür. Sporun özellikle hafta bir yapılan terletecek sporun beyinde morfin benzeri maddeler salgılayarak anti stres etkisi yapar.

Üçüncü şart beyinde mutluluk hormonu salgılatan olumlu bir hayat tarzının yaşanmasıdır. Sevgi duygusunun güçlendiği dolayısıyla korkunun azaldığı, güven duygusunun geliştiği bir ortamda yaşamak..

Dördüncü şart doğru beslenmedir. Beyin kan şekerini doğrudan kullanır. Kan şekerimizi düşürmememiz gerekir. Bunun için serbest radikal giderici antioksidan, hücre yenileyici özellikteki taze sebze ve meyve favori gıdamız olmalıdır. E ve C vitamininde zengin gıdalar beyinde hücre yıpranmasını önler. Çayın özellikle yeşil çayın tüketilmesi beyin sağlığı için yararlıdır. Beyin için gerekli vitamin, mineral, oligo elementleri çokça sağlayan bal, ceviz, fındık, çörekotu, badem karışımını her sabah bir çorba kaşığı alırsanız güne daha sağlıklı başlamış olursunuz.