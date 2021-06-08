Aşı sıram geldi mi? Koronavirüs aşısı olmak isteyenler sıranın kendilerine gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, aşı sırası ne zaman gelecek?

Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Son olarak aşı randevu sistemi 50 yaş üstü için açıldı. Ayrıca öğretmenler ve okul çalışanları için yaş sınırlaması olmaksızın aşı randevusu verilebiliyor. Aşı randevularını MHRS, e nabız ya da ALO 182 üzerinden almanız mümkün.

MHRS web sitesi ya da uygulamasına giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan ‘aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak randevu oluşturabilirsiniz. Karşınızda açılan ekrandan aşı uygulaması yapılacak yeri ve tercih ettiğiniz aşıyı seçerek randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS’ye TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. MHRS şifreniz bulunmuyorsa sisteme e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e nabız üzerinden de randevu oluşturmanız mümkün. Sisteme girdiğinizde ‘Randevu al’ butonuna tıklayarak randevu oluşturabilirsiniz.

Online işlem için şifreniz bulunmuyor ya da işlemleri internet üzerinden yapmak istemiyorsanız; telefonla randevu oluşturabilirsiniz. Bunun için ALO 182’yi arayabilirsiniz. Aşı randevusu alırken kimliğinizin yanında bulunmasına dikkat edin.

Aşı sıranızı kontrol etmek için de e nabız sistemini kullanabilirsiniz. E Nabız üzerinden aşı sıranızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca SMS ile de aşı sıranızı kontrol etmeniz mümkün. Bunun için AŞI, TC Kimlik Numarası ve TC Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazarak 2023’e kısa mesaj atabilirsiniz.

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