Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sınırlamaya göre aşı uygulaması sürüyor. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor?

Aşı randevusu nasıl alınır? 45 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

Aşı randevuları belirlenen sıraya göre açılıyor. Son olarak öğretmenler ve 50 yaş üstü için aşı randevusu açıldı. Aşı sırası gelenler MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO ‘den randevu alabiliyor.

MHRS web sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme e devlet şifrenizle bağlanabilirsiniz. Ayrıca telefonla Tc kimlik numaranızla randevu almanız mümkün mü?

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