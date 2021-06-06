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Sağlık Aşı randevusu nasıl alınır? 45 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?
Sağlık

Aşı randevusu nasıl alınır? 45 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

Aşı randevu ekranı | Koronavirüs aşısı olmak isteyenler, ne zaman nasıl aşı randevusu alabileceklerini araştırıyor. Kaç yaş aşı randevusu alabiliyor? Telefonla aşı randevusu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-06-06 22:52:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır? 45 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

Türkiye’de aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun belirlediği sınırlamaya göre aşı uygulaması sürüyor. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor?

Aşı randevusu nasıl alınır? 45 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu?

Aşı randevuları belirlenen sıraya göre açılıyor. Son olarak öğretmenler ve 50 yaş üstü için aşı randevusu açıldı. Aşı sırası gelenler MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO ‘den randevu alabiliyor.

MHRS web sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. MHRS şifreniz yoksa sisteme e devlet şifrenizle bağlanabilirsiniz. Ayrıca telefonla Tc kimlik numaranızla randevu almanız mümkün mü?

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Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 2 doz aşı olan kaç kişi?
Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 2 doz aşı olan kaç kişi?

Sağlık

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 2 doz aşı olan kaç kişi?

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Yorumlar

Allah'tan kormayan şeytanın hizmetkârları

Şeytanın ve yandaşlarının yapmak istediği aşıları alıp onların ..erine sokmak lazım .
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