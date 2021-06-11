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Sağlık Aşı gönüllüsü nasıl olunur? Erciyes aşısı gönüllüsü nasıl olunur?
Sağlık

Aşı gönüllüsü nasıl olunur? Erciyes aşısı gönüllüsü nasıl olunur?

Aşı gönüllüsü ekranı | Yerli aşıda faz 3 çalışmaları başlamak üzere. Vatandaşlar bu sebeple yerli aşı için nereden nasıl gönüllü olabileceklerini araştırıyor. Peki, aşı gönüllüsü nasıl olunur? Aşı gönüllüsü başvuru sayfası

Yeniakit Publisher
2021-06-11 17:59:00 -
Aşı gönüllüsü nasıl olunur? Erciyes aşısı gönüllüsü nasıl olunur?

Koronavirüs salgınının bitmesi için aşılar son derece önemli. Tedarik konusunda zaman zaman yaşanan sorunlar ise yerli aşınını önemini ortaya koyuyor. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Söz konusu aşılardan biri ise faz 3 yani son aşamaya geldi. Peki, aşı gönüllüsü olmak için ne yapılır?

Aşı gönüllüsü nasıl olunur? Erciyes aşısı gönüllüsü nasıl olunur?

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için enabiz.gov.tr web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.

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