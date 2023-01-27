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Gündem Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı
Gündem

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilen sorulara cevap verdi. Bakan Bilgin, Türkiye'nin büyümede OECD'de 2. sırada olduğunu ve pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen büyümenin sürdüğünü vurguladı. Enflasyonun düştüğünü belirten Bilgin, yıl sonunda yüzde 20'lere kadar düşeceğini söyledi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel haklarının düzenleneceğini ve geçici işçi sorununun seçim öncesi çözüleceğini belirterek, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 00:59:00 -
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin cevapladı

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.

Sözleşmeli personel

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'de son durum

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

"Geçici işçi sorunu seçim öncesi çözülecek"

Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.

Sendika mesajı

Sendikalaşmanın Türkiye'nin demokrasisine yapacağı katkı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeyi açıklayacağız.

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