Asgari ücret zammıyla yükseldi! 3 farklı ödeme, 55 bin 372 lira veriliyor

Annelere her doğumda en yüksek katkıyı, izinli olduğu dönemi kapsayan ‘doğum parası (rapor)’ sağlıyor. En düşük tutar ise asgari ücrete endeksli.

1 Temmuz’a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3’lük ara zamla birlikte taban ödeme tutarı da artmış oldu.

Böylece 5 bin 4 lira üzerinden hesaplanan doğum izni parası 6 bin 471 liralık yeni brüte göre hesaplanacak. Bu hesaba göre yeni anneye sadece doğum parası olarak 16 bin 106 lira ödenecek.

112 GÜNLÜK İZNE GÖRE

Doğum izni ödemesi, doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz çocuk olunca bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.

Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

Çalışan anneye yapılan tek ödeme bununla sınırlı değil. 15 Mayıs 2015’ten itibaren doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor.