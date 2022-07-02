Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik parası kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin açıklamayı yapmak üzere kürsüye geldi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliden sayısı 15 milyona yakın özel sektör çalışanının neredeyse tamamına kadar tüm çalışan grubunun aylık kazancını etkileyecek rakam belli oldu. Net asgari ücret 5500 oldu. Ek zamlı maaşlar Temmuz'dan itibaren yatacak.

Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Mevcut durumda çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödenmektedir. İşsizlik ödeneği, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ininden fazla olamıyor. Yeni asgari ücret ile beraber en düşük işsizlik maaşı 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 123 lira oldu.