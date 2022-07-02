Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik parası kaç lira oldu?
Asgari ücrete ara zammın Temmuz ayından itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kameraların karşısına geçti ve temmuz ayından geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre yüzde 30’lük ara zamla asgari ücret net 5500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte işsizlik maaşı alanlar yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete gelen ara zam işsizlik aylıklarını artırdı mı? İşsizlik maaşı zamla birlikte ne kadar oldu? sorularını sormaya başladı. En düşük işsizlik maaşı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin açıklamayı yapmak üzere kürsüye geldi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliden sayısı 15 milyona yakın özel sektör çalışanının neredeyse tamamına kadar tüm çalışan grubunun aylık kazancını etkileyecek rakam belli oldu. Net asgari ücret 5500 oldu. Ek zamlı maaşlar Temmuz'dan itibaren yatacak.
Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Mevcut durumda çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödenmektedir. İşsizlik ödeneği, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ininden fazla olamıyor. Yeni asgari ücret ile beraber en düşük işsizlik maaşı 2 bin 561 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 5 bin 123 lira oldu.