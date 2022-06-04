Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ek zam için flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı açılış konuşmasında milyonlarca asgari ücretlinin beklediği temmuzda zam olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücrete zam olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların maaşlarına ilişikin “"Değerli kardeşlerim, petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi. Konut fiyatlarına ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, “ TOKİ eli ile toplam 1 milyon 100 bin konut yaptık. 3 milyon kentsel dönüşümü tamamladık. İnşallah yakında yeni müjdelerle milletimizin huzurunda olacağız.” diyerek konut sektöründe yeni gelişmenin yaşanacağının altını çizdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuşmuştu.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" demişti.

Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerine yer vermişti.