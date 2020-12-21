Asgari ücret zammı açıklandı mı? 2021 asgari ücret miktarı ne kadar?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak ve 2021 asgari ücret miktarı ne kadar olacak sorusu pek çok çalışanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Toplam 4 toplantıda netlik kazanan asgari ücret zam tutarı, bu yıl pandemi süreci dolayısıyla online olarak gerçekleşecek. Asgari ücret açıklamasının ardından AGİ ücreti de belli olacak. Peki, 2021 yılının asgari ücret tutarı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021 zammı belli oldu mu?

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

22 Aralık’taki toplantıdan kararın çıkmaması halinde Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek dördüncü toplantıda karar açıklanacak ve 2021 asgari ücret tutarı duyurulacak.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yıllık enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda enflasyon yüzde 12 olarak baz alınırsa 2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücretin 2021 yılında 278 liralık zamla birlikte 2 bin 600 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.