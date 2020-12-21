Asgari ücret zam oranları! 2021 asgari ücret zammı AGİ ne kadar?

Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı 4 Aralık’ta ikinci toplantı 15 Aralıkta yapılan asgari ücret toplantısında sona yaklaşıldı. Asgari ücret 3. toplantısı, işçi sendikaları bünyesinde 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıya TÜİK’in de asgari geçim tutarlarıyla ilgili çalışmayı sunması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek. Milyonlarca çalışan ise asgari ücret zam oranlarını merak ediyor. Peki asgari ücrete yapılan zam oranı ne kadar?

Asgari ücret zammı

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak. Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak. Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak. 4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak. 5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor. Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, işte asgari ücret olası zam oranları:

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24 lira

Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira