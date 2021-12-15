Asgari ücretli çalışan 7 milyonu aşkın kişi maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısına çevrildi. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık’ta görüştü. Dördüncü toplantının 13 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak toplantı henüz gerçekleşmedi. Son toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, asgari ücret toplantısı ve konuşulan rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, “İşçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var. 1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde. Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var. Yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kaldığı bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talebi var. Bu talep karşılık bulursa asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıkacak. Ancak teşvik kısmının ve vergi dilimi ile ilgili uygulamanın Hazine'ye maliyeti var. Bunların değerlendirildiği bir süreç var. Karar toplantısı bu çalışmalar nedeniyle uzamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var” dedi.