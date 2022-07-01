Asgari ücret son dakika ne kadar? Asgari ücret temmuz zammı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret için müjdeli haberi paylaşacağız" demişti. Asgari ücret son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücreti açıklamak için Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

2022 Temmuz yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 1 Temmuz 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret 5500 TL oldu.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Irgat, asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmamasını teklif ettiklerini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen zamma ilişkin, "İnşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşacağız." demişti. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var" diye konuşmuştu. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor. Asgari ücrete yapılan yeni zam oranı birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Mevcut asgari ücret net 4 bin 250 TL olarak ödenmekte.