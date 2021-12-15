Asgari ücret ne oldu? Asgari ücret neden açıklanmadı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışanı ve binlerce işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralıkta, ikinci toplantısını 7 Aralıkta ve üçüncü toplantısını ise 9 Aralıkta gerçekleştirdi. Asgari ücret zammı için gözler komisyonun ücücün toplantısında belli olacağı bekleniyordu ancak asgari ücret 2022 üçüncü toplantıda da belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret 2022 içini son toplantısını pazartesi ve salı günü yapmadı. 2022 asgari ücretin ne zaman belli olacağını sorgulayan çalışanlar 20222 asgari ücret ne zaman açıklanacak, asgari ücret ne zaman belli olur? sorularını da sormakta. Asgari ücret yasal olarak aralık ayının sonuna kadar belli olmak zorunda. Yeni yıl ile birlikte zamlı asgari ücret çalışanlara ödenmek zorunda.

2022 asgari ücret en kadar olacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret zammı hakkında konuşan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının beklentileri tespit ettiğini ifade ederek, " İşçi sendikalarının beklentileri geldi masaya. Hakkaniyetli bir asgari ücret tespiti olacaktır. Şu aşamada rakam söylemek doğru olmaz. Müzakere devam ediyor. Masaya gelen tüm teklifler hükümetin nasıl pozisyon alacağına ilişkin bakanlığı perspektifleri tartışılır ve hükümet tarafından ilan edilir" diye konuştu.

AGİ ne kadar?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL