Asgari ücret miktarı belli oldu mu? 2021'de asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri takip ediliyor. 2021 yeni asgari ücret zammı için 2. toplantı bugün TİSK'in ev sahipliğinde online olarak gerçekleşti. Geçen hafta yapılan ilk asgari ücret toplantısında taraflar beklentilerini iletmişti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni asgari ücret rakamı ile ilgili, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." sözlerini kullanmıştı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler neler?

2021 yılı asgari ücret pazarlığında 5 parametre öne çıkıyor. Asgari ücret toplantısında, "yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 konu başlığı öncelikli olarak ele alındı.

Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrette gerçekleştirilecek zam oranında tahminler yüzde 15 ya da yüzde 16 civarında bir artışın olması. Yüzde 16 artışa göre brüt asgari ücret 3.413,88 TL civarında gerçekleşiyor.