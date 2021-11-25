AK Parti asgari ücret açıklaması | Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Peki, bu sene asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret ne olacak 2022

Pek çok kişi asgari ücrete ne kadarlık zam yapılacağını araştırıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret konusunda açıklama yaptı. Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretin ne olacağını daha süresi gelmeden ilan edecektir" dedi.

Kulislerde asgari ücrete yönelik pek çok tahmin bulunuyor. Asgari ücretin 4000 liraya yaklaşacağı da konuşuluyor.