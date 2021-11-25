  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret ne olacak 2022
Ekonomi

Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret ne olacak 2022

Asgari ücret kaç lira olur? Asgari ücretli çalışanlar yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücret bu sene ne kadar olur? 2022 asgari ücret 4 bin olur mu? Asgari ücret son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-11-25 21:17:00 -
Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret ne olacak 2022

AK Parti asgari ücret açıklaması | Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Peki, bu sene asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret ne olacak 2022

Pek çok kişi asgari ücrete ne kadarlık zam yapılacağını araştırıyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücret konusunda açıklama yaptı. Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda birçok çalışma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de asgari ücretle ilgili. Zannedersem çok kısa bir süre içinde bunu tamamlayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretin ne olacağını daha süresi gelmeden ilan edecektir" dedi.

Kulislerde asgari ücrete yönelik pek çok tahmin bulunuyor.  Asgari ücretin 4000 liraya yaklaşacağı da konuşuluyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret e zaman açıklanacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret e zaman açıklanacak?

Ekonomi

Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret e zaman açıklanacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin yapılan toplantının özetlerini açıkladı.
Fetullah Gülen gerçekten zehirlenmiş! İşte kanıtı
Gündem

Fetullah Gülen gerçekten zehirlenmiş! İşte kanıtı

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "zehirlendiği ve öldüğü" yönündeki iddialar ayyuka çıkmışken, örgüt, Gülen'in yaşadığını ispatlamak için bir ..
TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay