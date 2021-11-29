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Ekonomi Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?
Ekonomi

Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret yeni zam | Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklemeye başladı. Pek çok kişi 2022 yılında asgari ücreti ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret kaç lira oldu? Asgari ücret son durum

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:32:00 -
Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak konusu. Vatandaşlar bu sebeple yapılan tüm açıklamaları yakından takip ediyor. Konu hakkında son değerlendirme AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan geldi. Peki, asgari ücret kaç lira oldu?

Asgari ücret kaç lira olacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ekonomik zor durumlardan geçtiğimiz bir süreçteyiz. Bunlar geçici, inşallah bir müddet sonra Türkiye rotasına oturacak, bu büyüme trendleri daha da yüksek bir şekilde ileriye doğru gidecek, Türkiye üretmeye ve reel ekonomisini güçlendirmeye devam edecek, istihdamını artırmaya devam edecek. Ama vatandaşımızın şu sıralarda çekmiş olduğu, büyük bir çoğunluğu pandemi ekonomisinden kaynaklanan sıkıntılarının farkında olduğumuzu da vatandaşımızla paylaşmak zorundayız. Onları dinlemek zorundayız. Onların çektikleri sıkıntıları gidermek için hükümetimiz her türlü desteği vermeye gayret ediyor. Yılbaşı itibarıyla bu fiyat pahalılığını önleyecek, enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeyecek birtakım adımlar atılacak. Asgari ücret, emekliler, 3600 başta olmak üzere bu konularda adımlarımızı atarak vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Asgari ücret zam açıklaması son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret zam açıklaması son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

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