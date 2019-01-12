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Asgari ücret destek teklifi komisyonda kabul edildi

Asgari ücret desteğinin 2019’da devam etmesini öngören ve birçok düzenlemeyi içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
Asgari ücret destek teklifi komisyonda kabul edildi

Asgari ücret desteğinin 2019’da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek.

Teklife göre, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak.

Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:07
  1. Asgari ücret desteği
  2. vergi indirimi
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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