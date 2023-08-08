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Gündem Asgari ücret de arttı diyen vatandaşın cevabı karşısında moraran muhabir altına sarıldı
Gündem

Asgari ücret de arttı diyen vatandaşın cevabı karşısında moraran muhabir altına sarıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 21:18:00 -

İstanbul’da sokak röportajına konuşanbir vatandaş, 'Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız?' sorusuna asgari ücrette arttı cevabı verince, muhabir hemen altına sarıldı.

İstanbul’da bir vatandaş, muhabir tarafından kendisine sorulan Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna cevap verdi.

Asgari ücret de arttı

Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna vatandaş:

“Zamları İyi karşıladım. Arabası olanlar düşünsün. Benim arabam yok. Akaryakıt zammı diğer ürünlerinde fiyatını artıyor ama şartlar neyi gösteriyorsa o. Eskiden Asgari ücret 900 tl’ydi bugün de 12.000 lira Alım gücümüz hep aynıydı ekonomik kriz yok ifadelerini kullandı.”

Muhabir altına sarıldı

Bunun üzerine muhabir altın fiyatlarını sordu. Vatandaş da, 'İyileşme var kötüleme yok cevabını verdi'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Vejo

Geri zekalı muhabir bak bakalım dünyada altın ons fiyatı kaç paraymış o zaman kaç paraymış geri zekalı Sorduğun soruya bak paralı provakatör bunlar alıyor mikrofonu eline sözde muhalefete destek olacaklar ama işe yaramıyor

ersan

bu gibi tipler yuzunden bu ulke adam olmaz
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