Asgari ücret de arttı diyen vatandaşın cevabı karşısında moraran muhabir altına sarıldı

İstanbul’da bir vatandaş, muhabir tarafından kendisine sorulan Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna cevap verdi.

Asgari ücret de arttı

Akaryakıt zammını nasıl karşıladınız? Sorusuna vatandaş:

“Zamları İyi karşıladım. Arabası olanlar düşünsün. Benim arabam yok. Akaryakıt zammı diğer ürünlerinde fiyatını artıyor ama şartlar neyi gösteriyorsa o. Eskiden Asgari ücret 900 tl’ydi bugün de 12.000 lira Alım gücümüz hep aynıydı ekonomik kriz yok ifadelerini kullandı.”

Muhabir altına sarıldı

Bunun üzerine muhabir altın fiyatlarını sordu. Vatandaş da, 'İyileşme var kötüleme yok cevabını verdi'

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