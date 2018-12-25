Asgari ücret belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yaparak 2019 yılı asgari ücreti belirledi. Buna göre yeni yılda asgari ücret 2.020 TL oldu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tutarı belli oldu. 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Yüzde 26,05'lik artış asgari ücrette 417 TL'lik artış yapılmış oldu. Kararın 15 üyeliği komisyonda oybirliği ile alındığı açıklandı.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 10.00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanmıştı. Bakan Selçuk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İlk toplantı 6 Aralık'ta

*Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 6 Aralık'ta bu salonda bir araya gelmiştik. İşçi ve işverenlerimizle asgari ücreti daha ideal noktaya getirmeyi hedeflemiştik. 2. toplantıyı TİSK ev sahipliğinde 13 Aralık'ta 3. toplantıyı ise 20 Aralık'ta gerçekleştirdik.

Komisyonun 15 üyesi var

Bakanlık olarak biz de işçi ve işverenlerimizi koruyarak ülkemizin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı önde tuttuk. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret artışlarımıza bakarak bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. 15 üyeden müteşekkil bağımsız komisyonla tespit edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜİK değerlendirmeleriyle bu güne gelmiş bulunuyoruz.

Net asgari ücret 2 bin 20 TL

Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır.

Bildiğiniz üzere bekar çocuksuz için, 3 çocuk ve evli olanlar için 2150 TL olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Komisyonda işçi temsilcisi olarak yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:

2 Bin TL'yi aşma eşiği

98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.

Asgari geçim indirimi

AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlanıyor. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Asgari ücret 417 liralık zamla geçen yıla oranla yüzde 26,05 artmış oldu. ŞYeni asgari ücrete oranla 2019 yılı AGİ ödemeleri de değişti. Bekarlar için AGİ ödemesi 152 lira, evliler için ise 182 liraydı. Asgari ücret brüt 2 bin 558 lira olunca, AGİ en düşük tutarı 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu.

2019 AGİ ne kadar?

2019 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.558,00 TL, aylık net 2.020,59 TL, günlük brüt 85,27 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %26,05 'lık bir artış yapıldı. Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı da yeni asgari ücrete göre ayarlandı.

2019 yılı AGİ ödeme tablosu:

Bekar 191.85

Evli eşi çalışmayan 230.22

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL