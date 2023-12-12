Asgari ücret artışı zincirleme etki yapacak! Siz kaç liralık zam bekliyorsunuz?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli şekilde paylaşılan Türkiye İşgücü İstatistikleri’nin Ekim 2023 verileri açıklandı. TÜİK 2023 Ekim verilerine dair değerlendirmede bulunan Yenibiriş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, “İstihdamda hareketliliğin eylül ve ekim aylarında olacağını öngörmüştük. Ekim ayı İşgücü İstatistikleri de bu görüşümüzü doğrular nitelikte. Artık dar tanımlı işsizlik oranlarında yüzde 8,5 seviyesini gördük. Burada özellikle genç ve kadın işsizliği rakamları yine önemli veriler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

45 ve üzeri zam bekleyenlerin oranı yüzde 59

Yılın son ayıyla birlikte konuşulmaya başlanan asgari ücret ve şirketlerdeki zam oranlarına dair açıklama da yapan Özmen, “Yıl sonu yaklaşırken kamuda ve özel sektörde en çok konuşulan konuların başında zam oranları geliyor. Elde ettiğimiz sonuçlara göre özellikle asgari ücretteki artışın yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Asgari ücret konusundaki bu beklenti anketi gönderdiğimiz çalışanların yüzde 86’sına göre bu şekilde. Çalışanlar bunun yanında kendi maaş zammı oranlarını ise yüzde 45 ve üzerinde olarak öngörüyor ve bu düşüncede olanların oranı yüzde 59. Bu oran da bize maaş zammında adayların enflasyona paralel bir artış beklediklerini kanıtlıyor.” dedi.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 16,3

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2023 Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 0,3 artışla yüzde 48,5’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olarak belirlendi.

İşgücündeki aylık artış 83 bin kişi

TÜİK’in Ekim 2023’e dair açıkladığı veriler doğrultusunda işgücü, bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise Ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

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