Asgari ücretli çalışanlara enflasyon sebebiyle ek zam yapılmasına karar verildi. Zam müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından duyurmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam oranı açıklanacak. Peki, asgari ücret bugün açıklanır mı?

Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Temmuz Cuma günü üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 16.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO dönüşü “Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.