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Ekonomi Asgari ücret 2022 yüzde 40 zam yapılırsa net ne kadar olur?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 yüzde 40 zam yapılırsa net ne kadar olur?

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yüzde 40 oranında zam yapıldığı takdirde ne kadarlık bir artış yaşanacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:25:00 -
Asgari ücret 2022 yüzde 40 zam yapılırsa net ne kadar olur?

Asgari ücret zammı son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Kulislerde asgari ücrete yüzde 30-35-40 oranlarında zam yapılabileceği konuşuluyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 yüzde 40 zam yapılırsa net ne kadar olur?

Asgari ücret 2021 yılında net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 olarak ödeniyor. Kulislerde konuşulduğu gibi yüzde 40’lık bir zamla maaş 4000 lira seviyesine ulaşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak olan zamla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, “Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Bakan Bilgin, bu yıl ilk toplantının 1 Aralık Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

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Yorumlar

Asgari ücretle oynama

Şu fakirin emeği üzerinden iktidara zengine yaranmak için asgari ücreti rakamlarını hep düşük telaffuz edipte algı oluşturanlar tarih sizi utançla anacak..
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