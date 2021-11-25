Asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ne zaman yapılacağını açıkladı. Bakan Vedat Bilgin, Asgari ücret 2022 zammı için komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile 2022 asgari ücret zammı konusunda el sıkışmaya yakın olduklarının müjdesini verdi. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 1 Aralıkta yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." ifadesini kullandı. Bakn Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

Bakan Bilgin son dakika açıklaması yaparak asgari ücrete ilişkin bilgiler verdi. Bakan Bilgin açıklamasında, asgari ücret çalışmalarının bir iki hafta içerisinde bitebileceğini ve işverene verilen 75 liralık destek uygulamasının sona erdiğini belirtti.

Asgari ücret ne kadar?

2021 asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 TL olarak ödenmekte.