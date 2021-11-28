Asgari ücret 2022 ne zaman belli olur? Asgari Ücret 2022 ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak olması asgari ücret ne kadar olacak sorusunu da beraberinde getirdi. Asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışan 2022 asgari ücret ne kadar olacak sorusunu soruyor. 2022 asgari ücret miktarı yarın belli olacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirleniyor.

2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?

2022 yılı Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretlinin zam orananın belirleneceği toplantılar, yeni haftada başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu rakamın toplumu tatmin edecek, bir seviyede olacağına inanıyorum" dedi. Komisyon ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Toplantıda yeni yıldan itibaren geçerli olacak artış için, işçi ve işveren kesimi temsilcileri bir araya gelecek.cZam masasında işçileri, Türk-İş, Hak-İş ve Disk, işverini ise TİSK temsil edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam oranının, enflasyonun üzerinde olacağı mesajını vermişti. Görüşmelerde, vergi indirimi dahil bir çok seçenek masada olacak.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2022 asgari ücretinin net 5 bin 200 TL olmasını ve bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmasını talep etti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, asgari ücretten vergi alınmamasını, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti.

Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde; "Kamu işçileri ve memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Kapsamını ve miktarını oldukça yükselttiğimiz sosyal yardımlarımızın yelpazesini hiçbir ihtiyaç sahibi vatandaşımızı dışarıda bırakmayacak şekilde genişletiyoruz."

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni yılda geçerli olacak ücretin, aralık ayının ilk yarısında belirlenmesi bekleniyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL