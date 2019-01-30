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ASELSAN'dan dev anlaşma! KAP'a bildirildi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan 48,4 milyon liralık anlaşma KAP'a bildirildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:13
ASELSAN'dan dev anlaşma! KAP'a bildirildi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam bedeli 48,4 milyon lira ve 9,4 milyon dolar olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48 milyon 433 bin 610 lira ve 9 milyon 375 bin 827 dolar tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teslimatlar 2021 yılında yapılacak

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021 yılında gerçekleştirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:13
  1. Aydın
  2. ASELSAN
  3. Savunma Sanayii Başkanlığı

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