ASELSAN gövde gösterisi yaptı: Yerli uydu LUNA-2 uzayda! SpaceX ile Kaliforniya'dan fırlatıldı!
ASELSAN gövde gösterisi yaptı: Yerli uydu LUNA-2 uzayda! SpaceX ile Kaliforniya'dan fırlatıldı!

ASELSAN gövde gösterisi yaptı: Yerli uydu LUNA-2 uzayda! SpaceX ile Kaliforniya'dan fırlatıldı!

Savunma sanayisindeki dev birikimini uzay teknolojilerine taşıyan ASELSAN, Türkiye’nin gurur tablosuna bir yenisini daha ekledi. Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi için özel olarak geliştirilen milli nano uydu LUNA-2, ABD’nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX roketiyle yörüngesine başarıyla gönderildi.

ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

Küçük boyutuna (nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

 

LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.

Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.

İshak Bakır

Spacex roketleri iyiki yanlız uzaya uydu ve benzeri cisimler gönderiyor ve misyonu sonunda tekrar kullanılmak üzere geri dönüyor. Spacex roketleri anlaşılan farklı donanımlarla dünyanın her bir yerine uzaydan dilenen yer ve yerleri kaosa sürükleyebilir öleceklerdemi acaba?....
