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Aktüel ASEAN, ABD ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor
Aktüel

ASEAN, ABD ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 08:12:13 -
ASEAN, ABD ile iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor

CAKARTA (AA) - Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), ABD ile iş birliğini ve yakın koordinasyonu geliştirmeyi amaçlıyor.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, ülkesinin ASEAN dönem başkanlığında videokonferans yöntemiyle düzenlediği 8. ABD-ASEAN Zirvesi'nde, 2015'ten bu yana ASEAN'ın stratejik ortağı olan ABD'nin bölgedeki güven ve diyaloğu pekiştirme çabalarına katkıda bulunduğunu söyledi.

Nguyen, bölge ülkeleri ve ABD'nin, istikrar, kalkınma ve karşılıklı yararı gözeten ortak amaçta saygı, güven ve anlayış temelinde iş birliklerini sürdürdüğünü ifade etti.

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bölgeye yaptığı katkı ve girişimleri takdirle karşıladıklarını belirten Nguyen, salgının yanı sıra olağan ve olağan olmayan zorlukların karşılaşıldığı mevcut durumda iş birliği ve koordinasyonun acil bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Nguyen, mevcut zorluklara karşı ABD'nin yanında uluslararası toplum ve diğer ortaklarla da iş birliklerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda ASEAN'ın ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için istikrarlı bir ortam sağlamak istediğini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien de zorlu salgın dönemi içinde Vietnam'ın ASEAN başkanlığına övgüde bulundu, ASEAN-ABD stratejik ortaklığının ilerletilmesine yönelik katkılarından dolayı Vietnam'a teşekkür etti.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

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