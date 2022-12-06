Aşçı adayları binlerce öğrenciyi doyuruyor

Alan şefi ve usta öğreticilerin rehberliğinde her gün 6 bin 500 öğrenci için yemek çıkaran Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri, 10 binden fazla küçük ekmeği de okuldaki fırında üretiyor. Çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Arif Türkyılmaz, “Öğrencilerimizin gerçek iş ortamında, pratik eğitim almalarını sağlamak hedefimizdir. Bu onlar için çok ciddi fırsat” ifadelerini kullandı.