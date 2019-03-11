Asatspor ailesi baharı şenlikle karşıladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü hafta sonu Kepez Kent Ormanı’nda “Bahar Şenliği” düzenledi. Başkan Menderes Türel’in katılımı ile Kepez Kent Ormanı’nda bir araya gelen Asatspor oyuncuları aileleri ile birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Şenlikte oyuncuları ve ailelerini yalnız bırakmayan Başkan Türel, “Biz gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Kepez Kent Ormanı’nda 1.si düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan Bahar Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. ASAT Genel Müdürlüğü personeli ile ASAT Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile çalışanlarının aileleriyle katıldıkları şenlikte canlı müzik ve sahne gösterileri yer aldı. Yemek ikramının da yapıldığı bahar şenliğinde çocuklar için sergilenen gösteri ve çeşitli oyunlarla herkes günün tadını doyasıya çıkardı.

Başkan Türel sporun önemine dikkat çekti

Başkan Menderes Türel de Kepez Kent Ormanı’ndaki şenlik alanına gelerek oyuncuları ve ailelerini yalnız bırakmadı.Başkan Türel Antalya’yı başarılarıyla gururlandıran spor kulübü ve genç yetenekleri tebrik etti. Şenlik alanındaki vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Başkan Türel daha sonra sahnede bir konuşma yaptı. Sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan, ASAT Gençlik ve Spor Kulübünü geliştirmek için verdiği destek ve yapılan çalışmalardan söz etti. Bu arada yeni salonların ve sporcular için daha iyi çalışma şartlarının da müjdesini verdi. Gençlerin zamanlarını spor ve sanat gibi etkinliklerle değerlendirmesinin önemini vurgulayan Türel, “Biz gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Biz gençlerimizin kültürle, sanatla ilgilenmesini istiyoruz.” dedi.

Türel Avrupa 2.’si Tekin’den şampiyonluk sözü aldı

Sporcuların Antalya’ya kazandırdığı başarılarla gurur duyulduğunu ifade eden Başkan, geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde düzenlenen U-23 Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa 2.liğini kazanan genç sporcu Eda Tekin’i sahneye çağırarak tebrik etti. Başarılı sporcudan şampiyonluk sözü aldı ve daha sonra ayrı bir programla kendisine çeşitli hediyeler verileceğini ekledi.