Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat

İSTANBUL (AA) - Yapay zeka destekli, hızlı ve güvenli asansörler üreten Mitsubishi Electric'in asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinde Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO, yönetmelik gereği uzmanlar tarafından yılda bir kez yapılan kontrol denetimlerinde asansörlere konulan renkli etiketlerin anlamına ve önemine dikkati çekiyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, asansör yönetmeliği çerçevesinde uzman denetimleri sonrası farklı renk etiketleri alan asansörlerin bu etiketler sayesinde güvenli ve kullanıma uygun olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor.

Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renk kodları olan bu etiketler ile kullanılan asansörün can ve mal güvenliği açısından durumu ortaya konmuş oluyor.



"Evden uzaya" kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji çözümleriyle dikkati çeken Mitsubishi Electric, yapay zeka teknolojisiyle donatılan ve deprem, yangın gibi tehlikeli anlarda kullanıcıların tahliyesini sağlayabilen güvenlikli asansörleriyle asansör sektörüne de öncülük ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri'nin Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO'nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, özellikle yüksek katlı binalarda kullanımı artan asansörlerin güvenliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bezmez, "Asansör etiketleri, yönetmelik gereği mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmasını sağlamak amacıyla uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan senelik periyodik kontrol denetimlerinde kullanım uygunluğunun tespitiyle asansörlere konuluyor. Asansör kabini içerisinde görünür bir yere konulan bu etiketlerde her rengin farklı anlamları bulunuyor." ifadelerini kullandı.





- "Kırmızı etiketli asansörlere kesinlikle binmeyin"





Etiket renklerinin anlamları ile ilgili bilgiler veren Bezmez, şunları kaydetti:

"Kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından güvenli olduğunu belirten yeşil etiket, asansörün can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımadığını ifade ediyor. Hafif riskli olarak değerlendirilen mavi etikette ise güvenlik açısından değil ama konfor açısından eksiklikler söz konusu oluyor. Bu nedenle mavi etiketli asansörlerin kullanımı açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. İlgili asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirten sarı etiket içinse gerçekleştirilen denetim sonrası belirlenen aksaklıkların 2 ay içerisinde giderilmesi zorunluluğu bulunuyor. Asansörün kullanımı açısından yüksek riskli olduğunu ifade eden kırmızı etiket söz konusu olduğundaysa acilen aksiyon alınması şart. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa asansörün can ve mal güvenliği açısından kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesini zorunlu kılan bu etiket için aksiyon alınmaması halinde ilgili asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılıyor."





- "Sorumluluk bina yönetiminde"





Asansördeki sarı ya da kırmızı etiketle ilgili gerekli aksaklıkların giderilmesinin bina yönetiminin sorumluluğunda olduğunu aktaran Bezmez, asansörlerin yıllık kontrolünün bağımsız A tipi periyodik muayene firmaları tarafından yapıldığını ve kontroller esnasında ilgili asansör bakım firmasının da hazır bulunması gerektiğini bildirdi.

