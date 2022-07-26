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Siyaset Asal, '6+1'li masanın adayı kim olmalı?' diye sordu! Millet İttifakı seçmeninin yüzde 40'ı...
Siyaset

Asal, '6+1'li masanın adayı kim olmalı?' diye sordu! Millet İttifakı seçmeninin yüzde 40'ı...

6+1'li masanın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürerken, Asal Araştırma Şirketi vatandaşlara, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti. 6+1'li masayı destekleyenlerin yüzde 40'ı "Fikrim yok." cevabı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 23:56:00 -
Asal, '6+1'li masanın adayı kim olmalı?' diye sordu! Millet İttifakı seçmeninin yüzde 40'ı...

 Yeniakit.com.tr 

Asal Araştırma Şirketi 6+1'li masanın Cumhurbaşkanı adayı üzerine bir anket çalışması yaptı.

Vatandaşlara "Millet İttifakı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltilirken, 6+1'li masayı destekleyen seçmenin yüzde 40'ı, "Fikrim yok." cevabını verdi.

Asal'ın anketinden çıkan sonuç şöyle:

Mansur Yavaş: %24.9

Kemal Kılıçdaroğlu%14.1

Meral Akşener%8.5

Ekrem İmamoğlu: %5.1

Selahattin Demirtaş: %4.3

Ali Babacan: %0.9

Muharrem İnce: %0.8

Abdullah Gül: %0.4

Tunç Soyer: %0.4

Ahmet Davutoğlu: %0.3

Fikrim Yok/Cevap Yok: %40.3

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