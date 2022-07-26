Asal, '6+1'li masanın adayı kim olmalı?' diye sordu! Millet İttifakı seçmeninin yüzde 40'ı...
6+1'li masanın Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürerken, Asal Araştırma Şirketi vatandaşlara, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti. 6+1'li masayı destekleyenlerin yüzde 40'ı "Fikrim yok." cevabı verdi.
Yeniakit.com.tr
Asal Araştırma Şirketi 6+1'li masanın Cumhurbaşkanı adayı üzerine bir anket çalışması yaptı.
Vatandaşlara "Millet İttifakı adayı kim olmalı?" sorusu yöneltilirken, 6+1'li masayı destekleyen seçmenin yüzde 40'ı, "Fikrim yok." cevabını verdi.
Asal'ın anketinden çıkan sonuç şöyle:
Mansur Yavaş: %24.9
Kemal Kılıçdaroğlu: %14.1
Meral Akşener: %8.5
Ekrem İmamoğlu: %5.1
Selahattin Demirtaş: %4.3
Ali Babacan: %0.9
Muharrem İnce: %0.8
Abdullah Gül: %0.4
Tunç Soyer: %0.4
Ahmet Davutoğlu: %0.3
Fikrim Yok/Cevap Yok: %40.3