ASAD TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ağırladı

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 25 ve 26. Dönemde Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, dünyaca ünlü bilim insanı ve beyin cerrahı İsmail Hakkı Aydın, Emekli Tümamiral ve strateji uzmanı Cihat Yaycı, Gelişim Üniversitesi Rektörü Bahri Şahin, Prof. Dr. Murat Ferman, Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergun Diler gibi siyaset ve iş dünyasından çok değerli isimler de katıldı.

Şentop, toplantıda başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi ve parlamenter sistemi aktararak bunların dünyadaki örnekleri üzerinde durmuş ve bu sistemlerin Türkiye’deki durumlarını dinleyicilere anlattı. TBMM Başkanı, neden Başkanlık sistemine geçildiği ile ilgili gerekli argümanları ASAD bünyesinde sunumunda bulundu.

Toplantı sayesinde önemli isimler bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunulup, önemli sorular sorulmuş ve değerli yanıtlar alındı. Toplantı sonunda ASAD Başkanı Sn. Murat Doğanay, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a önemli sembollerimiz arasında yer alan Kızıl Elma’yı takdim etti.