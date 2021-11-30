Arzum’un müşteri deneyimine uluslararası üç prestijli ödül

İSMAİL ÇOBAN

Arzum Seninle uygulaması, iki farklı kategoride Bronz ve Gümüş, Arzum Destek uygulaması ise Bronz ödülün sahibi oldu. Arzum Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, “Bizim için hedef; sadece vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmeti sağlayarak müşterilerimizi memnun etmek değil, onlara beklentilerinin üzerinde hizmet vererek bizi tavsiye etmelerini sağlamak. Arzum Seninle ve Arzum Destek uygulamalarımızla International CX Awards tarafından ödüle layık görülmemiz, müşterilerimize verdiğimiz değerin uluslararası otoriteler tarafından da kabul edildiğini göstermesi açısından önemli. Çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor” dedi.