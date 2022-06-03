Arzum Robotek X4 göründüğünden çok daha fazlası

Akıllı Lidar Navigasyon Sistemi (LDS) ile evin haritasını çıkararak sonraki temizlikler için hafızasına kaydeden Robotek X4, 4’ü 1 arada temizlik sistemiyle de süpürme ve silme sorununu eğlenceye dönüştürüyor. Arzum Robot uygulaması üzerinden oda seçimine de imkân tanıyan robot süpürge, oturduğunuz yerden birkaç tuşla temizlik döneminin en yeni temsilcisi oluyor. Carpet Boost teknolojisiyle de halıların üstüne çıktığında emiş gücünü otomatik olarak artırarak optimal temizlik sunan süpürge, mopsuz alan özelliğiyle de istenilen bölgelerde sadece süpürme seçeneği sunuyor. Süpürge 2 santime kadar tırmanma kabiliyetiyle en zorlu engellerin üstesinden kolayca gelebiliyor.

4 yıllık garanti mevcut

2000 pa’lık yüksek emiş gücüne sahip süpürge, 150 dakikaya kadar kesintisiz bir şekilde en büyük evleri dahi tek seferde kesintisiz bir şekilde silip süpürüyor. Şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna dönüyor ve şarjı dolduğunda temizliğe kaldığı yerden devam ediyor.

Arzum, 4 yıllık garantisiyle de Robotek X4’e duyduğu güveni kullanıcılarına da hissettiriyor.