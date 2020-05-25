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Aktüel

Artvin’de Mayıs ayında kar yağdı, hayvancılıkla uğraşanlar zor anlar yaşadı

İlkbaharın son günlerinde Artvin’in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:06:21 -
Artvin’de Mayıs ayında kar yağdı, hayvancılıkla uğraşanlar zor anlar yaşadı

İlkbaharın son günlerinde Artvin’in yüksek kesimlerine kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Artvin’de Cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Artvin il merkezinin yüksek kesimleri ile Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkeze bağlı Maden köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Erdal Akman, otlatmak için yaylaya götürdüğü hayvanları ile kar yağışına maruz kaldı.


Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin bin rakımlı Avcılar köyünde ise aniden bastıran kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi. Esenyaka Köyü mezrasında çiçekler ve yeşillikler Mayıs ayında yağan kar nedeni ile beyaza büründü.

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