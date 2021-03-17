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Aktüel Artvin'de korkutan yangın! Onlarca eve sıçradı
Aktüel

Artvin'de korkutan yangın! Onlarca eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'ndeki bir evde yangın çıktı. Alevler 190 haneli köyde 50'ye yakın eve sıçradı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:31:00 -
Artvin'de korkutan yangın! Onlarca eve sıçradı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, ''Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor'' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yusufeli ilçesine bağlı 170 haneli Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının diğer evlere sıçradığını belirterek, "Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

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