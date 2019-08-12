0553 313 94 23

Artvin'de kamyonet nehre devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
Artvin'de kamyonet nehre devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonetin Çoruh Nehri'ne devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Halit Kılıç'ın kullandığı 53 DB 002 plakalı kamyonet, Artvin-Şavşat kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Çiftehanlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp 50 metrelik uçurumdan Çoruh Nehri'ne devrildi.

Sürücü Kılıç'ın yanı sıra araçtaki Ali Kılıç, Birgül Kılıç ve Mihriban Kılıç, Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görenlerin yardımıyla yaralı halde sudan çıkarıldı.

İlk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halit Kılıç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Şavşat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralılardan Birgül Kılıç ve Ali Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Mihriban Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
  1. 1 ölü
  2. 3 Yaralı
  3. Artvin
  4. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    1. Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü
    2. Canan Karatay: Bol bol yiyin
    3. Arjantin'de ön seçim sonuçları..
    4. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    5. Zanka ile tedavi süreçleri devam eden..
    6. Andy Murray mağlubiyetle döndü
    7. Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
    8. Kaçan kurbanlık dana markete girdi
    9. Kuveyt Meclis Başkanı'ndan İsrail'e..
    10. Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley..
    11. Sünnet düğününde maganda kurşunu ağır..
    12. Göçmenlere yeşil kartı zorlaştıran..
    13. Valencia, Mangala'yı kadrosuna kattı
    14. Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı:..
    15. Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Şu..
    16. Aşkale’de cemevi açıldı
    17. Lekima tayfunu Çin’i vurmaya devam..
    18. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    19. Pedro Martins: "Başakşehir çok..
    20. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
    21. Paniğe kapıldı ters şeritten gitti
    22. Denizlispor, Modou Barrow’u kiralık..
    23. Pakistan Hindistan'ın Cammu Keşmir'de..
    24. Dünya Plaj Güreşi Dünya Şampiyonu..
    25. Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni..
    26. Marmara Adalar Belediye Başkanı..
    27. M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır
    28. Mersin’de ‘Roman Çocuk Festivali’
    29. Dünyayı ayağa kaldıran gelişme!..
    30. Burhaniye’de otomobil takla attı: 3..
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    Teröristlere darbe! Etkisiz hale getirildiler
    Teröristlere darbe! Etkisiz hale getirildiler

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?
    Türkiye'nin kararlı ve dirençli tutumu algıları yıktı
    Türkiye'nin kararlı ve dirençli tutumu algıları yıktı