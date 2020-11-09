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Aktüel Artvin'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu"
Aktüel

Artvin'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:03:53 -
Artvin'de "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu"

ARTVİN (AA) - Artvin’de "10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu" düzenlendi.

Artvin Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğünün organizasyonunda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen koşuya veteranlar, kızlar ve erkekler kategorisinde 44 sporcu katıldı.

Kızlar kategorisinde Ebru Uzun, erkekler kategorisinde Barış Konuk, veteranlar kategorisinde de Talat Alkan birinciliği kazandı.

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Artvin Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı nedeniyle düzenlenen koşunun çok özel bir anlama sahip olduğunu kaydetti.

Koşuya her yaş gurubundan sporcunun katıldığını kaydeden Göçer, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı etkinlikte cumhuriyetimizin kurucusunu anmak için ter döktüler. Bugün burada yaşlılarımız da 5 kilometre koşarak yarıştı. Onları da ayrıca tebrik ederim. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödül verildi.

Göçer, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, sporculara madalyalarını takdim etti.

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