Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne nefes kesen operasyon! 35 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı!

Nefes kesen operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada; “Artvin merkezli 4 ilde Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 28'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı” bilgisi paylaşıldı.

2 ADET TAŞINMAZ, 5 ADET TAŞINIR VE 333 ADET BANKA HESABINA TEDBİR KARARI

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

• İnternet siteleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları,

• Kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlarımızdan para talep ettikleri ve

• Ödeme yapmayan vatandaşlarımızı tehdit ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere ait 75 Milyon TL değerinde; 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır ve 333 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz”