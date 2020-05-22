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Spor

Artvin Hopaspor Kulübü, çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:11:42 -
Artvin Hopaspor Kulübü, çocuklara bayram hediyesi bisiklet dağıttı

ARTVİN (AA) - TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Artvin Hopaspor Kulübü, 3-13 yaş arası 33 çocuğa bayram hediyesi bisiklet dağıttı.

Kulüp binası önünde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamı Abdurezzak Canpolat, İlçe Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Murat Özçep, yönetim kurulu üyeleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, çocuklara bisikletleri kazasız belasız kullanmaları temennisinde bulundu.

Ülkenin geleceğinin çocuklar ve gençler olduğunu ifade eden Doruk, "Sizler bizim için çok önemli ve değerlisiniz, geleceğimizin teminatısınız. İnşallah mutlu bir şekilde bisikletinizi kullanırsınız." diye konuştu.

Doruk, çocuklardan Kovid-19 salgınına dikkat etmelerini de isteyerek, "Ailelerinize de salgın konusunda kurallara uymalarını söyleyin. İnşallah bu salgın kurallara hep birlikte uyarsak kısa sürede bitecek. Sizlerde bu bisikletlilerinizle o zaman sokaklarda ve parklarda gönül rahatlığı ile gezip dolaşabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Özçep de kulüp olarak bayram üzeri çocukları sevindirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Çocuklardan pandemi nedeniyle alınan kurallara uymalarını da isteyen Özçep, bisikletlere pandemi sonrası binmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

- "İlk defa bisikletim oldu"

Öğrencilerden Muhammet Nallı da 6. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "İlk defa bisikletim oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bisiklete binmek için salgının biran önce bitmesini dört gözle bekliyorum. Bayram arifesinde biz çocukları sevindiren sayın valimize ve Hopaspor Kulübüne teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenci ve katılımcıların maske kullandığı gözlendi.


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