Artış olacak mı? AK Parti'den asgari ücret ve emekli ikramiyesi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, asgari ücret ve emekli ikramiyeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Asgari ücret ve emekli ikramiyesiyle ilgili soruya Çelik, ''Bu tip çalışmalar hangi tarihte gerçekleşir, hangi takvimde gerçekleşir. Bu ilgili bakanlığın yapacağı bir açıklama. Ama şunu söyleyebilirim. Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerin hayat koşulları karşısında bulunduğu durum. Bunların sürekli olarak kollanması, durumlarının iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi her zaman gündemimizdedir. Şu şekilde düzenleme yapılacak, şu takvimde yapılacak deme noktasında değilim. Uygun koşullar oluştuğu zaman biz ve ilgili bakanlıklar açıklar. Ama şundan herkes emin olsun. Hem çalışan kesimlerin hem emeklilerimizle ilgili her seferinde kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz.'' diye yanıt verdi.