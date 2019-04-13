Artık bayiye gitmeye gerek kalmayacak! E-devlet'ten yeni hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mobil abonelik sözleşmelerinin e-devlet ile her noktadan ve her saatte yapılabileceğini duyurdu.

Turhan, "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.

Bakan Turhan, "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu" ifadelerini kullanırken bu sayede kağıt sözleşme yapılırken kağıt israfının önleneceğini, güvenliğin artacağını ve bürokrasinin de azalarak işlerin daha hızlı yürüyebileceğini belirtti.