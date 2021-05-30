Artan ekmek nasıl değerlendirilir? Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?
Bayat ekmek pizzası tarifi | Ne yazık ki son yıllarda ekmek israfı bir hayli arttı. Bayatlayan ekmekleri fırında kızartıp çorbalara ekleyebilir ya da dillere destan bir pizza hazırlayabilirsiniz. Peki, bayat ekmek pizzası için hangi malzemeler gerekli?
Ekmek sofraların olmazsa olmazıdır. Fazlaca alınan ancak yenmediği için bayatlayan ekmekleri çöpe atmamak son derece önemli. Her gün onlarca ekmek ne yazık ki çöpe gidiyor. Bayatlayan ekmekleri farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Ekmek köftesi, yumurtalı ekmek ya da bayat ekmek pizzası yapabilirsiniz. İşte, bayat ekmek pizzası tarifi…
Artan ekmek nasıl değerlendirilir? Bayat ekmek pizzası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- Bayat ekmek
- 1 su bardağı süt
- 2 adet yumurta
- 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Pul biber
- Kekik
- Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için:
- Salça
- Kaşar peyniri
- Zeytin
- Sucuk
- Mısır
- Yeşil biber
Ekmekleri küçük küçük doğrayın ve karıştırma kabının içine alın.
Yumurta, kabartma tozu ve baharatları ekmeğe ekleyin.
Ardından sütü kontrollü olarak ilave edip karıştırın.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Ekmeği yağlı kağıdın üzerine yayın.
Bir sos tavasında az miktarda salça, tuz, karabiber ve suyu kaynatın.
Sosu ekmeğin üzerine gezdirin.
Sonrasında pizzanızı arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pizzanızı sürün.
Afiyet olsun.